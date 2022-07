"AHMET NUR ÇEBİ, YÖNETİMİ YENİLEREK DOĞRU YAPTI"

Beşiktaş camiasının etkin isimlerinden biri olan Yalçın Karadeniz, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili olarakyaptı., Beşiktaş'tan bu sene çok ümitli olduğunu ifade ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye kongrede kendisine olan yaklaşımından ötürü teşekkür etti.Öncelikle Ahmet Nur Çebi'nin yönetimdeki isimleri değiştirmesi hakkında değerlendirmeler yapan Karadeniz, "Listeleri başkanlar yaparlar. Aldıkları kararların oy birliğiyle alınmasını istereler. Bu durum, buna yönelik bir karar. Çebi Başkan kendisine göre listesini yaptı. Bana göre de doğru yaptı. Her gelen yönetici Beşiktaş'a hizmet için gelir. Bilgi ve görgülerine göre de bunu yaparlar. Yönetimdeki isimleri güncellemek başkanın elindeki bir husustur. 14 tane yedek dahil yönetici var. Onlarla çalışırken herkese eşit şekilde görev veremeyebilir. Yöneticinin kabiliyetine göre planlama yapar. Engin Baltacı da hukukçu olarak çalışmış bir insan. Oradaki yöneticiler, Beşiktaş'ı iyi noktaya götürmek için varlar" ifadesini kullandı.Beşiktaş'ın mali açıdan iç açıcı bir durumda olmadığını ancak; mevcut yönetimin bu konuda çalışmalar yaptığını ifade eden Yalçın Karadeniz, "Mali açıdan Beşiktaş iyiye gitmek zorunda. Ayakta durabilmek gerek. Beşiktaş'ta Çebi'nin nasıl bir mali tablo devraldığı önemli. Çünkü darmadağın bir camia devraldı. Çebi Başkan, "Bomboş bir kasa aldım" diyerek kötü bir miras devraldığını dile getirdi. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi gayret gösteriyor. Ayrıca ekonomik durumu düzeltebilme adına da yeni yönetimden destek verecek isimler var" diye konuştu.Teknik direktör Valerien Ismael'in Beşiktaş'ta başarılı olup olamayacağı sorusuna Yalçın Karadeniz şu yanıtı verdi:"Ben yerli hocalar üzerinde hemfikir olan bir yöneticiyim. Türk futbolunu bilen insanların üzerinde duruyorum. Valerien Ismael, kötü bir tablo çizmedi. Maçı adeta yaşıyor. Biz buna hasretiz. Herkesin ayrı bir futbol görüşü var. Kulübesinde benim gibi oturup maçı izleyen teknik adamdan hoşlanmıyorum. Beşiktaş'a böyle bir teknik adam lazımdı. Bunu da iyi yapıyor. Geçen seneki takımda Batshuayi, Alex Teixeira vardı. Beklentilerim vardı ama tutmadı. Lucescu, çok iyi bahsetmişti Teixeira'dan. Beşiktaş'ta olmadı. Şimdiki kadroda bir farklılık var. Nokta atışı transferler yapıldığını düşünüyorum. Onun için de ümitliyim."Beşiktaş yönetiminin, Valerien Ismael'in taleplerini karşıladığını anlatan Divan Kurulu'nun eski 1 numarası, "Pivot santrfor arıyorum demişti Ismael. Weghorst, Muleka gibi isimler alındı. Cenk her zaman her takıma lazım karakterde bir oyuncu. İngiltere'de Everton'da oynadı. Yeni gelmiş bir oyuncu gibi antrenman yapıyor ve Beşiktaş'ı ciddiye alıyor. Hem kafa golü atabilen, hem sağ hem de sol ayağını kullanabilen oyuncu şarttı. Beşiktaş'ın forvet hattı rakipler için ürkütücü. Ismael'in taleplerini yönetim uyguluyor. Hocanın Weghorst'u çok istediğini biliyorum. Muleka da katkı verebilecek bir isim. Beşiktaş için bu sene umutluyum. Beşiktaş iyi olacaktır diye düşünüyorum. Rakipleri korkacak. Beşiktaş taraftarları da beklentiye cevap verdi. Takımı destekliyorlar. Bizim seyircimiz bana göre dünyanın en iyi seyircisidir. 12. adam Beşiktaş taraftarıdır. Bu sene farklı olacak" dedi.Öte yandan Yalçın Karadeniz, Divan Başkanlığı için de mesaj verdi. Karadeniz, "Divan seçimlerinde aday oldum. Divan Başkanı koltuğunda oturmak için başkanlık yapmamak gerek. Bana camia içinden çok destek geliyor. 2015 yılında denizin bittiğini anlatmaya çalıştım. Ben kahin ya da evliya değilim. Mali tablo açısından bir şeyler söylerken raporlar üstünden konuşuyordum. Konuşmacıların yüzde 40'ı son kongrede bana teşekkür ederek başladı konuşmasına. 'Beşiktaş'a ihanet ediyor' denilip beni ihraç etmişlerdi. Biz gereken şeyleri anlattık. Ahmet Nur Çebi de ibra aldıktan sonra, "Yalçın ağabeyimiz bu kürsüden denizin bittiğini anlattı ama inanamadık. Tarih onu haklı çıkardı" dedi. Keşke kulüp batma noktasına gelmeseydi, ben de haklı çıkmasaydım. Beşiktaş için aydınlık günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.