Beşiktaş'ın kaybı 151 milyon lira!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.



UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.



Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak. Kartal, Almanya'dan da puansız dönerse UEFA'dan hiç para ödülü kazanamadan maçlarını tamamlamış olacak.





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