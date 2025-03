Beşiktaş'ın hedefi Poku!

Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.



Kadroyu gençleştirmeye başlayan siyah beyazlılarda scout ekibi direktörlüğüne getirilen Eduard Graf'ın ilk olarak önerdiği isim; AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku oldu.



SOLSKJAER'DEN TAM NOT ALDI



UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile parmak ısırtan 21 yaşındaki oyuncu, Ole Gunnar Solskjaer'dan da tam not aldı. Norveçli çalıştırıcı, her iki kanatta ve santrforda oynayabilen oyuncuyu kadroda görmek istiyor.



BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO



Siyah beyazlı yönetimin sezon sona ermeden AZ Alkmaar'a resmî teklif yapacağı öğrenildi. Geleceği parlak olan Gana asıllı Hollandalı futbolcu 1,5 milyon avroluk bonservisiyle dikkati çekiyor.



TOTTENHAM'I DAĞITTI



AZ Alkmaar'ın, Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Ernest Poku skor katkısı yapmasa da yüzde 73 pas isabeti, dört şutu ve 15/10 ikili mücadele kazanmasıyla öne çıktı.



PERFORMANSI



Hollanda'da çeşitli alt yaş millî takım kategorilerinde boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu bu sezon AZ Alkmaar'da 17 maçta forma giydi ve dört golün asistini yaptı.