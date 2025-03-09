Beşiktaş'ın hedefi Poku!

Beşiktaş scout ekibinin yeni direktörü Eduard Graf, AZ Alkmaar'ın genç yıldızı Ernest Poku'yu önerdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın hedefi Poku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2025 11:35

Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı. 

Kadroyu gençleştirmeye başlayan siyah beyazlılarda scout ekibi direktörlüğüne getirilen Eduard Graf'ın ilk olarak önerdiği isim; AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku oldu. 

SOLSKJAER'DEN TAM NOT ALDI 

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile parmak ısırtan 21 yaşındaki oyuncu, Ole Gunnar Solskjaer'dan da tam not aldı. Norveçli çalıştırıcı, her iki kanatta ve santrforda oynayabilen oyuncuyu kadroda görmek istiyor.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO 

Siyah beyazlı yönetimin sezon sona ermeden AZ Alkmaar'a resmî teklif yapacağı öğrenildi. Geleceği parlak olan Gana asıllı Hollandalı futbolcu 1,5 milyon avroluk bonservisiyle dikkati çekiyor. 

TOTTENHAM'I DAĞITTI

AZ Alkmaar'ın, Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Ernest Poku skor katkısı yapmasa da yüzde 73 pas isabeti, dört şutu ve 15/10 ikili mücadele kazanmasıyla öne çıktı.

PERFORMANSI 

Hollanda'da çeşitli alt yaş millî takım kategorilerinde boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu bu sezon AZ Alkmaar'da 17 maçta forma giydi ve dört golün asistini yaptı. 


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery