Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, şu sıralar İspanya La Liga'nın en formda oyuncularından biri haline gelmiş durumda.
Kanadalı forvet, son dönemde skorer kimliği ile Mallorca'nın tehlikeli bölgeye yaklaşmasını engelliyor. İç sahadaki Sevilla maçında galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu, dün akşam da Celta Vigo ile oynanan mücadelede golü kaydederek takımına 1 puanı kazandırdı.
Larin, Mallorca forması ile 22 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı ve şimdi bunun devamının gelme ihtimali de yüksek görünüyor.
"LARİN SONUÇLARI BELİRLİYOR"
İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden biri olan Diario AS, Beşiktaş'ın eski yıldızına övgülerde bulundu. Gazetenin yazarı Gabriel Forteza, Larin'in ilk zamanlarda zorlandığını belirterek, "Beklenenden daha uzun sürdü ama Cyle Larin, Mallorca'daki rolünün dizginlerini eline aldı ve golleriyle şimdiden sonuçları belirlemeye başladı. Kanadalı oyuncu önce form tutmakta, sonra da rolünü üstlenip takıma uyum sağlamakta zorlandı. Sezon öncesi kampı geçirmeden takıma katılması da elbette ona pahalıya mal oldu" yorumunu yaptı.
"MURİQİ SAKATLANDI, SORUMLULUK ONA DÜŞTÜ"
Gabriel Forteza, Larin'in gelişim sürecini anlatarak, "Vedat Muriqi'nin sakatlanmasıyla gol atma sorumluluğu, yavaş yavaş tarzını ve performansını belirleyen Larin'e düştü. Sevilla'ya karşı ilk lig golünü atması 16 maç sürdü ve bu gol Mallorca'ya üç puan kazandırdı. Celta'ya karşı, takım yenik durumdayken skoru eşitledi ve golü 1 puanı kurtardı. Copa del Rey'de ise kısa bir süre önce Tenerife'de 120. dakikada attığı golle takımının çeyrek final oynamaya hak kazanmasını sağladı. Bir önceki turda da Burgos'ta gol atmıştı" dedi.
"ARTIK FARK YARATACAK 3 FORVET VAR"
Forteza, Larin ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Cyle Larin artık formda ve Mallorca'nın önemli bir finansal harcama yapmasına neden olan gol sezgisini de geri kazandı. Attığı goller hem takıma hem de ona puanlar kazandırıyor. Muriqi'nin dönüşü ve Abdon'un katkısıyla Mallorca'nın artık ligde kalma mücadelesinde fark yaratacak üç forveti var."
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde ise 109 maça çıkmıştı. Kanadalı yıldız, söz konusu 109 karşılaşmada 39 gol atıp 9 asist yapmıştı.
Kanadalı forvet, son dönemde skorer kimliği ile Mallorca'nın tehlikeli bölgeye yaklaşmasını engelliyor. İç sahadaki Sevilla maçında galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu, dün akşam da Celta Vigo ile oynanan mücadelede golü kaydederek takımına 1 puanı kazandırdı.
Larin, Mallorca forması ile 22 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı ve şimdi bunun devamının gelme ihtimali de yüksek görünüyor.
"LARİN SONUÇLARI BELİRLİYOR"
İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden biri olan Diario AS, Beşiktaş'ın eski yıldızına övgülerde bulundu. Gazetenin yazarı Gabriel Forteza, Larin'in ilk zamanlarda zorlandığını belirterek, "Beklenenden daha uzun sürdü ama Cyle Larin, Mallorca'daki rolünün dizginlerini eline aldı ve golleriyle şimdiden sonuçları belirlemeye başladı. Kanadalı oyuncu önce form tutmakta, sonra da rolünü üstlenip takıma uyum sağlamakta zorlandı. Sezon öncesi kampı geçirmeden takıma katılması da elbette ona pahalıya mal oldu" yorumunu yaptı.
"MURİQİ SAKATLANDI, SORUMLULUK ONA DÜŞTÜ"
Gabriel Forteza, Larin'in gelişim sürecini anlatarak, "Vedat Muriqi'nin sakatlanmasıyla gol atma sorumluluğu, yavaş yavaş tarzını ve performansını belirleyen Larin'e düştü. Sevilla'ya karşı ilk lig golünü atması 16 maç sürdü ve bu gol Mallorca'ya üç puan kazandırdı. Celta'ya karşı, takım yenik durumdayken skoru eşitledi ve golü 1 puanı kurtardı. Copa del Rey'de ise kısa bir süre önce Tenerife'de 120. dakikada attığı golle takımının çeyrek final oynamaya hak kazanmasını sağladı. Bir önceki turda da Burgos'ta gol atmıştı" dedi.
"ARTIK FARK YARATACAK 3 FORVET VAR"
Forteza, Larin ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Cyle Larin artık formda ve Mallorca'nın önemli bir finansal harcama yapmasına neden olan gol sezgisini de geri kazandı. Attığı goller hem takıma hem de ona puanlar kazandırıyor. Muriqi'nin dönüşü ve Abdon'un katkısıyla Mallorca'nın artık ligde kalma mücadelesinde fark yaratacak üç forveti var."
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde ise 109 maça çıkmıştı. Kanadalı yıldız, söz konusu 109 karşılaşmada 39 gol atıp 9 asist yapmıştı.