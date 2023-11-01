Beşiktaş'ın eski antrenörü Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş, eski teknik direktörlerinden olan Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın eski antrenörü Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı
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01 Kasım 2023 14:40
Son güncelleme 01 Kasım 2023 14:49
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün'ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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