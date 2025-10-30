30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş'ın derbide en büyük kozu evi!

Beşiktaş, sahasında oynadığı Fenerbahçe derbilerinde ezeli rakibine üstünlük kurdu.

30 Ekim 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın derbide en büyük kozu evi!
Son yıllarda Süper Lig'e erkenden havlu atan Beşiktaş, bu yıl da beklenmedik puan kayıplarıyla 10. hafta lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, pazar günkü derbide sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Kara Kartal'ın en güvendiği konu da rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük. Beşiktaş, 2016 yılında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı ve sadece rakibine karşı 1 kez yenildi.

DERBİLER HAFTASINDA FIRSAT

Beşiktaş bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik almayı başardı. 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı 13 gol atarken kalesinden topu 10 kez çıkardı.

Ezeli rakibini yenerek hem arasındaki puan farkını 2'ye düşürmek hem de G.Saray-Trabzonspor derbisinin oynanacağı haftayı en karlı takım olarak kapatmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa beraberliği sonrasında Fenerbahçe derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü vermişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
