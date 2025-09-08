Beşiktaş'ın, Aral Şimşir transferinde işi zor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'i gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçtiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

MIDTJYLLAND SICAK BAKMIYOR

Ancak Danimarka ekibinin Aral Şimşir'in transferine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Midtjylland'ın diğer kanat oyuncusu Miker Gogorza'nın sakatlığı nedeniyle ekim ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olması. Ayrıca Danimarka'da transfer döneminin sona ermiş olması da oyuncunun takımdan ayrılmasını zorlaştıran bir diğer etken.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş cephesinin, transferin gerçekleşmesi adına ısrarcı olduğu ve Midtjylland'ı ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu belirtiliyor. İstanbul temsilcisinin, Aral Şimşir'i sezon sonunda bonservisiyle kadroya katmak üzere şimdiden ön anlaşma yapmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Aral Şimşir, genç yaşına rağmen Danimarka'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu, Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu güçlendirecek önemli bir aday olarak görülüyor.