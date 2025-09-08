07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Beşiktaş'ın, Aral Şimşir transferinde işi zor

Beşiktaş, Midtjylland forması giyen genç sol kanat Aral Şimşir için harekete geçti. Ancak Danimarka ekibi, hem transfer döneminin sona ermesi hem de sakat oyuncusu nedeniyle transfere sıcak bakmıyor.

calendar 08 Eylül 2025 09:13
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'i gündemine aldı.
 
Siyah-beyazlıların hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçtiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
 
MIDTJYLLAND SICAK BAKMIYOR
 
Ancak Danimarka ekibinin Aral Şimşir'in transferine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Midtjylland'ın diğer kanat oyuncusu Miker Gogorza'nın sakatlığı nedeniyle ekim ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olması. Ayrıca Danimarka'da transfer döneminin sona ermiş olması da oyuncunun takımdan ayrılmasını zorlaştıran bir diğer etken.
 
BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
 
Beşiktaş cephesinin, transferin gerçekleşmesi adına ısrarcı olduğu ve Midtjylland'ı ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu belirtiliyor. İstanbul temsilcisinin, Aral Şimşir'i sezon sonunda bonservisiyle kadroya katmak üzere şimdiden ön anlaşma yapmak istediği de gelen bilgiler arasında.
 
Aral Şimşir, genç yaşına rağmen Danimarka'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu, Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu güçlendirecek önemli bir aday olarak görülüyor.
 
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
