Beşiktaş'ın açıklaması sonrası görevi bıraktı!

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Bir sosyal medya platformundaki paylaşımıyla beyhude ve acınası bir çabayla voleybol şubemizi zan altında bırakmaya çalışan, hayal dünyasında kurguladığı çirkin senaryoyla sporcumuza ve idari personelimize iftira atmakta beis görmeyen, bir dönem kulübümüzde Voleybol Şube Sorumluluğu görevinde bulunan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan şahısla hukuk yoluyla hesaplaşmak için girişimlere başlanmıştır.
Şerefli mücadelemize leke sürmeye çalışmak kimsenin harcı da haddi de değildir. Kerameti kendinden menkul bu şahsın hezeyanları alsa alsa kayadan toz alır. Unutulmasın ki Beşiktaş ağır taştır.
Paydaşı olduğumuz Türkiye Hentbol Federasyonu'nda görev yapan söz konusu şahsın görevden el çektirilmesini kulübümüz sayesinde federasyonda önemli makamlarda bulunanlardan talep ediyoruz.
Beşiktaşlılık ve Beşiktaş değerlerinden nasibini alamamış malum kişinin kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi amacıyla ivedilikle disiplin sürecinin başlatılacağını camiamızın bilgisine sunarız."
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI SONRASI GÖREVİ BIRAKTI
Beşiktaş'ın bu açıklamasının ardından Türkiye Hentbol Federasyonu, Başkan Vekili Ali Ceylan'ın görevini bıraktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada seçimli genel kurulun ardından başkan vekili olan Ali Ceylan'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği bildirilerek "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak tüm paydaşlarımıza eşit mesafede durduğumuzu, temel hedefimizin hentbolun ülkemizde gelişimini sağlamak olduğunu ve sporun barış, dostluk ve huzur ortamında gerçekleşmesi için tüm inancımızla çalışmaya devam edeceğimizi vurgular, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Bir sosyal medya platformundaki paylaşımıyla beyhude ve acınası bir çabayla voleybol şubemizi zan altında bırakmaya çalışan, hayal dünyasında kurguladığı çirkin senaryoyla sporcumuza ve idari personelimize iftira atmakta beis görmeyen, bir dönem kulübümüzde Voleybol Şube Sorumluluğu görevinde bulunan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan şahısla hukuk yoluyla hesaplaşmak için girişimlere başlanmıştır.
Şerefli mücadelemize leke sürmeye çalışmak kimsenin harcı da haddi de değildir. Kerameti kendinden menkul bu şahsın hezeyanları alsa alsa kayadan toz alır. Unutulmasın ki Beşiktaş ağır taştır.
Paydaşı olduğumuz Türkiye Hentbol Federasyonu'nda görev yapan söz konusu şahsın görevden el çektirilmesini kulübümüz sayesinde federasyonda önemli makamlarda bulunanlardan talep ediyoruz.
Beşiktaşlılık ve Beşiktaş değerlerinden nasibini alamamış malum kişinin kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi amacıyla ivedilikle disiplin sürecinin başlatılacağını camiamızın bilgisine sunarız."
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI SONRASI GÖREVİ BIRAKTI
Beşiktaş'ın bu açıklamasının ardından Türkiye Hentbol Federasyonu, Başkan Vekili Ali Ceylan'ın görevini bıraktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada seçimli genel kurulun ardından başkan vekili olan Ali Ceylan'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği bildirilerek "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak tüm paydaşlarımıza eşit mesafede durduğumuzu, temel hedefimizin hentbolun ülkemizde gelişimini sağlamak olduğunu ve sporun barış, dostluk ve huzur ortamında gerçekleşmesi için tüm inancımızla çalışmaya devam edeceğimizi vurgular, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.