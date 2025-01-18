Beşiktaş'ın 62. teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Solskjaer, Süper Lig'de görev yapacak ikinci Norveçli teknik adam olarak tarihe geçecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 62. teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
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18 Ocak 2025 14:50
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 62. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 114 yıllık futbol tarihinde 61 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 35 yabancı teknik direktör görev alırken Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 36. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekibi toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgaristanlı, Gallerli, İspanyol, Hırvat ve Hollandalı teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Solskjaer, kulüp tarihinde görev yapacak ilk Norveçli teknik adam olacak.

Süper Lig'de çalışacak Norveçli ikinci teknik direktör

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de görev yapacak Norveçli ikinci teknik adam olacak.

Elazığspor ile 2013-2014 sezonunun başında anlaşmaya varan Trond Sollied, o döneme kadar ligde takım çalıştıran Norveçli ilk teknik adam olmuştu.

Doğu Anadolu temsilcisinde 10 maça çıkan Sollied ile alınan olumsuz sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Solskjaer, vatandaşının ardından Süper Lig'de takım çalıştıracak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son üç sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

Geçen sezon ligde ve Avrupa'da alınan olumsuz sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda, daha sonra göreve Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti.

"Kara Kartal"da 1 ay görevde kalan Yılmaz'dan sonra siyah-beyazlı futbol takımının başına Rıza Çalımbay geçmişti.

Beşiktaş'taki mesaisine 10 Kasım 2023'te başlayan Çalımbay, teknik direktörlük koltuğunda 42 gün kaldı.

Yeni yıla teknik direktörü olmadan ve zirveden uzakta giren siyah-beyazlılarda, Hasan Arat yönetiminin bu kez tercihi Portekizli Fernando Santos oldu.

Takımın başındaki görevine resmi imzanın ardından 9 Ocak 2024'te başlayan Santos'un 97 günlük Beşiktaş kariyeri 14 Nisan 2024'te son buldu.

Sezonun geri kalanında takımı çalıştıran teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederken siyah-beyazlılar, 2024-2025'e ise yine bir değişimle Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile başladı.

Van Bronckhorst ile yeni sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa'da elde edilen 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından ligde işler istenildiği gitmedi.

Arat yönetiminde yaşanan sorunların ardından üst üste alınan mağlubiyetlerle Hollandalı teknik adamın görevine son verildi ve takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

Olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ise teknik direktör tercihini Ole Gunnar Solskjaer'den yana kullandı.

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da 10 yıl (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi
Şeref Bey Türkiye 1911-1925
Imre Zinger Macaristan 1925-1935
Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948
Charles Howard İngiltere 1944-1946
Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949
Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951
Eric Keen İngiltere 1949-1950
Alfred Cable İngiltere 1951-1952
Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953
Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961
Cihat Arman Türkiye 1955-1956
Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957
Eşref Bilgiç Türkiye 1957
Leandro Remondini İtalya 1957-1958
Hüseyin Saygun Türkiye 1959
Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962
Şeref Görkey Türkiye 1961
Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967
Ernst Melchior Avusturya 1963-1964
Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968
Krum Milev Bulgaristan 1968-1969
Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970
Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971
Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972
Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973
Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980
Horst Buhtz Almanya 1974-1975
Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976
İsmet Arıkan Türkiye 1977
Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987
Doğan Andaç Türkiye 1978-1979
Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980
Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983
Ziya Taner Türkiye 1983-1984
Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986
Gordon Milne İngiltere 1987-1993
Christoph Daum Almanya 1994-1996 ve 2001-2002
Rasim Kara Türkiye 1996-1997
John Benjamin Toshack Galler 1997-1999
Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999
Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000
Nevio Scala İtalya 2000-2001
Mircea Lucescu Romanya 2002-2004
Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005
Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023
Jean Tigana Fransa 2005-2007
Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008
Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010
Bernd Schuster Almanya 2010-2011
Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012
Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012
Samet Aybaba Türkiye 2012-2013
Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015
Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020
Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021
Önder Karaveli Türkiye 2021-2022
Valerien Ismael Fransa 2022
Burak Yılmaz Türkiye 2023
Fernando Santos Portekiz 2024
Giovanni van Bronckhorst Hollanda 2024
 
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