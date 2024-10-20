Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı.
Beşiktaş'ta ilk golü atan Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı. Rafa Silva ise ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor maçından sonra ligde gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, bu sonucun ardından 20 puana yükseldi. Konyaspor, 11 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jean Onana da kadroda yer almadı.
SEMİH KILIÇSOY GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşının başlangıç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta ise Van Bronckhorst tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.
Semih Kılıçsoy, bu müsabakaların 6'sında sonradan oyuna dahil olurken, birinde ise süre bulamamıştı.
ALİ ÇAMDALI TRİBÜNDE
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.
Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.
Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.
Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELERİ
Taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş, 20. dakikadan itibaren rakip kalede etkinliğini göstermeye başladı. 21. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek dışarıya gitti. Bir dakika sonra ise Semih Kılıçsoy'un ceza sahasından vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.
IMMOBILE KAÇIRDI
24. dakikada Masuaku'nun ortasında kaleci Slowik açıldı fakat topa müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Emirhan'ın soldan ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşu kaleci Slowik'te kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş'ta 28. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
IMMOBILE PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 30. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
RAFA SILVA DEVRE BİTMEDEN ATTI
Konyaspor savunması kendi arasında paslaşırken büyük bir hata yaptı ve topu kaptırdı. Bu topu alan Ernest Muçi, ceza sahasındaki Rafa Silva'yı gördü. Portekizli futbolcu, 45+2'te Beşiktaş'ı 2-0 öne taşıdı.
Beşiktaş, Konyaspor karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitti.
MERT'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ
Konyaspor, karşılaşmanın 56. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunu kaleci Mert Günok inanılmaz kurtardı.
AL-MUSRATI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Al-Musrati, Konyaspor maçıyla geri döndü. Musrati, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kılıçsoy yerine oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Konyaspor karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 üstünlüğü bulunan Bşeiktaş, karşılaşmanın kalan dakikalarında bu üstünlüğünü korudu ve maçtan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.
63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 86 Joao Mario), Muçi, Rafa Silva (Dk. 86 Onur Bulut), Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Al Musrati), Immobile
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Boateng (Dk. 74 Melih İbrahimoğlu), Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 66 Prip), Aleksic (Dk. 86 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Keyta), Kramer
Goller: Dk. 30 Immobile (Penaltıdan), Dk. 45+2 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Adil Demirbağ, Dk. 50 Yusuf Erdoğan, Dk. 59 Kramer, Dk. 90+4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 50 Rafa Silva, Dk. 60 Svensson (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı.
Beşiktaş'ta ilk golü atan Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı. Rafa Silva ise ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor maçından sonra ligde gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, bu sonucun ardından 20 puana yükseldi. Konyaspor, 11 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jean Onana da kadroda yer almadı.
SEMİH KILIÇSOY GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşının başlangıç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta ise Van Bronckhorst tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.
Semih Kılıçsoy, bu müsabakaların 6'sında sonradan oyuna dahil olurken, birinde ise süre bulamamıştı.
ALİ ÇAMDALI TRİBÜNDE
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.
Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.
Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.
Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELERİ
Taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş, 20. dakikadan itibaren rakip kalede etkinliğini göstermeye başladı. 21. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek dışarıya gitti. Bir dakika sonra ise Semih Kılıçsoy'un ceza sahasından vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.
IMMOBILE KAÇIRDI
24. dakikada Masuaku'nun ortasında kaleci Slowik açıldı fakat topa müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Emirhan'ın soldan ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşu kaleci Slowik'te kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş'ta 28. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
IMMOBILE PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 30. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
RAFA SILVA DEVRE BİTMEDEN ATTI
Konyaspor savunması kendi arasında paslaşırken büyük bir hata yaptı ve topu kaptırdı. Bu topu alan Ernest Muçi, ceza sahasındaki Rafa Silva'yı gördü. Portekizli futbolcu, 45+2'te Beşiktaş'ı 2-0 öne taşıdı.
Beşiktaş, Konyaspor karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitti.
MERT'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ
Konyaspor, karşılaşmanın 56. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunu kaleci Mert Günok inanılmaz kurtardı.
AL-MUSRATI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Al-Musrati, Konyaspor maçıyla geri döndü. Musrati, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kılıçsoy yerine oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Konyaspor karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 üstünlüğü bulunan Bşeiktaş, karşılaşmanın kalan dakikalarında bu üstünlüğünü korudu ve maçtan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.
63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 86 Joao Mario), Muçi, Rafa Silva (Dk. 86 Onur Bulut), Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Al Musrati), Immobile
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Boateng (Dk. 74 Melih İbrahimoğlu), Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 66 Prip), Aleksic (Dk. 86 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Keyta), Kramer
Goller: Dk. 30 Immobile (Penaltıdan), Dk. 45+2 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Adil Demirbağ, Dk. 50 Yusuf Erdoğan, Dk. 59 Kramer, Dk. 90+4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 50 Rafa Silva, Dk. 60 Svensson (Beşiktaş)