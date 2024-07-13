Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş, anlaşma sağlanan Ciro Immobile'nin maliyetini duyurdu.
Açıklamaya göre oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Her bir sezon için de 6 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.
İSTANBUL'DAKİ İLK SÖZLERİ
Kendisini taşıyan özel uçaktan Beşiktaş forması ile inen Immobile, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Taraftarların tezahüratlarından çok duygulandım."
KARİYERİ VE RAKAMLARI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.
Açıklamaya göre oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Her bir sezon için de 6 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.
İSTANBUL'DAKİ İLK SÖZLERİ
Kendisini taşıyan özel uçaktan Beşiktaş forması ile inen Immobile, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Taraftarların tezahüratlarından çok duygulandım."
KARİYERİ VE RAKAMLARI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.