Beşiktaş ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük yenişemedi
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28 Mart 2024 17:47
Son güncelleme 28 Mart 2024 17:55
Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 25. dakikada Kevin Lasagna ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 61. dakikada Rachid Ghezzal ile cevap verdi. Maçın geri kalanında karşılıklı ataklar gelişse de maçta başka gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz Cumartesi günü Buducnost Podgorica ile de karşılaşmış rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, gelecek maçta 4 Nisan tarihinde RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.



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