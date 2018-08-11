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Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de pazar günü 13. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı

Kaynak: AA
Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda
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11 Ağustos 2018 13:14
Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de pazar günü 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

- Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

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