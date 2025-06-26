Beşiktaş için Zaynutdinov piyangosu!

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov için Rusya Premier Lig ekiplerinden yoğun ilgi var.
BEŞİKTAŞ'A RUS PİYANGOSU
Rus basınının haberine göre, Spartak, Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov'u radarına aldı. Beşiktaş, Kazak oyuncu için 4 milyon euro bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Transfer döneminin başında Dinamo Moskova da oyuncuyla ilgilenmişti.
RUSYA KARİYERİ
Bahtiyar Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Rusya'da CSKA ve Rostov formaları giymişti.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla 2024-2025 sezonunda 12 maça çıkan Zaynutdinov, sadece 1 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'A RUS PİYANGOSU
Rus basınının haberine göre, Spartak, Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov'u radarına aldı. Beşiktaş, Kazak oyuncu için 4 milyon euro bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Transfer döneminin başında Dinamo Moskova da oyuncuyla ilgilenmişti.
RUSYA KARİYERİ
Bahtiyar Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Rusya'da CSKA ve Rostov formaları giymişti.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla 2024-2025 sezonunda 12 maça çıkan Zaynutdinov, sadece 1 asist yaptı.
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