26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş için Zaynutdinov piyangosu!

Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov'u gündemine aldı.

calendar 26 Haziran 2025 14:39 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş için Zaynutdinov piyangosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov için Rusya Premier Lig ekiplerinden yoğun ilgi var.

BEŞİKTAŞ'A RUS PİYANGOSU

Rus basınının haberine göre, Spartak, Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov'u radarına aldı. Beşiktaş, Kazak oyuncu için 4 milyon euro bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Transfer döneminin başında Dinamo Moskova da oyuncuyla ilgilenmişti.

RUSYA KARİYERİ

Bahtiyar Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Rusya'da CSKA ve Rostov formaları giymişti.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 2024-2025 sezonunda 12 maça çıkan Zaynutdinov, sadece 1 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.