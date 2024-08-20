Beşiktaş için Vecino iddiası!

Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için Vecino iddiası!
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20 Ağustos 2024 08:33
Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir orta saha transferi iddiası gündeme geldi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, siyah-beyazlılar, Lazio'dan Matias Vecino ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın Vecino'nun durumunu araştırdığı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Vecino'nun Lazio ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

2022'den bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibinde çıktığı 86 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı.





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