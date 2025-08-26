Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.
Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
BUGÜN İSTANBUL'DA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacak.
Portekizli stoperin akşam saat 19.10'da Atatürk Havaalanı'nda olacak.
DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ
25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.
