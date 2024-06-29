Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Mats Hummels için Beşiktaş'ın uzun süredir girişimleri devam ediyor.
TALİBİ ARTIYOR
Oyuncu cephesi bir ara ABD takımları ile yapacağı görüşmeler için kulüpten izin istedi, sonrasında ise yanıt gelmedi. Son olarak da tecrübeli futbolcuyu isteyen yeni takımlar çıktı.
ABD'YE SICAK BAKIYOR
İspanyol ekibi Mallorca ve İtalya Serie B temsilcisi Como da 35 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istiyor. Hummels ise şu an için gelen bu önerilere sıcak bakmazken, kariyerini ABD'de sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ, TEKLİFİ YİNELEDİ
Beşiktaş ise yıldız oyuncuya son teklifini yineledi. Siyah-Beyazlılar, 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro garanti ücret önerisinde bulundu.
DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Kara Kartal, bu süreçte alternatif isimlere de yönelecek. Hummels'ten bir dönüş gelmesi halinde yeniden masaya oturulması hedefleniyor.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.
TALİBİ ARTIYOR
Oyuncu cephesi bir ara ABD takımları ile yapacağı görüşmeler için kulüpten izin istedi, sonrasında ise yanıt gelmedi. Son olarak da tecrübeli futbolcuyu isteyen yeni takımlar çıktı.
ABD'YE SICAK BAKIYOR
İspanyol ekibi Mallorca ve İtalya Serie B temsilcisi Como da 35 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istiyor. Hummels ise şu an için gelen bu önerilere sıcak bakmazken, kariyerini ABD'de sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ, TEKLİFİ YİNELEDİ
Beşiktaş ise yıldız oyuncuya son teklifini yineledi. Siyah-Beyazlılar, 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro garanti ücret önerisinde bulundu.
DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Kara Kartal, bu süreçte alternatif isimlere de yönelecek. Hummels'ten bir dönüş gelmesi halinde yeniden masaya oturulması hedefleniyor.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.