Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.
Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM DEĞİŞTİ
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Ligde 3 haftadır kazanamayan ve 26 puan toplayan Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen altyapı antrenörü Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya şans verdi.
Beşiktaş sahaya, Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka ve Semih Kılıçsoy ile çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl ve Serkan Emrecan Terzi forma bekledi.
İstanbul ekibinde tedavileri süren Chamberlain, Umut Meraş, Necip Uysal ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Gedson Fernandes, kente gelse de kadroda yer bulamadı.
Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana da kente getirilmedi.
HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.
Hatay ekibi, karşılaşmaya Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg ve Dadashov ilk 11'i ile başladı.
Yedek kulübesinde ise Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Ghoulam, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Fernandes ve Burak Bekaroğlu yer aldı.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN
Maçın henüz 40. saniyesinde Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan kale ağzına sokulan Muleka'nın vuruşu yandan auta gitti.
DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 21. dakikasında Hatayspor gole yaklaştı. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Carlos Strandberg'in yerden şutu, önce savunmaya sonra direğe isabet ederek kornere çıktı.
SALİH ATTI, İPTAL OLDU
Beşiktaş'ta Salih Uçan, ceza alanında yaşanan karambolde aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı ancak daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
SEMİH KILIÇSOY GOLÜ ATTI
Maçın 38. dakikasında sağ çaprazdan kale ağzına hareketlenen Semih Kılıçsoy, Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluştu ve tek dokunuşla golü attı.
SEMİH KILIÇSOY İLKE İMZA ATTI
2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı ve Beşiktaş formasıyla lige gol atan 2005 doğumlu ilk isim oldu.
OMAR COLLEY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş, maçın 53. dakikasında farkı 2'ye yükseltti. Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapan Colley, takımı 2-0 öne geçirdi. Colley bu gol ile birlikte 5 gole ulaşarak takımının ligdeki en golcü ismi konumuna geldi.
HATAYSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 80. dakikasında Hatayspor, Armin Hodzic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Uzak mesafeden yapılan şuta ayak uzatan Amartey'den seken topu önünde bulan Armin Hodzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve durumu 2-1'e getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.
Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM DEĞİŞTİ
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Ligde 3 haftadır kazanamayan ve 26 puan toplayan Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen altyapı antrenörü Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya şans verdi.
Beşiktaş sahaya, Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka ve Semih Kılıçsoy ile çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl ve Serkan Emrecan Terzi forma bekledi.
İstanbul ekibinde tedavileri süren Chamberlain, Umut Meraş, Necip Uysal ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Gedson Fernandes, kente gelse de kadroda yer bulamadı.
Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana da kente getirilmedi.
HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.
Hatay ekibi, karşılaşmaya Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg ve Dadashov ilk 11'i ile başladı.
Yedek kulübesinde ise Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Ghoulam, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Fernandes ve Burak Bekaroğlu yer aldı.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN
Maçın henüz 40. saniyesinde Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan kale ağzına sokulan Muleka'nın vuruşu yandan auta gitti.
DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 21. dakikasında Hatayspor gole yaklaştı. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Carlos Strandberg'in yerden şutu, önce savunmaya sonra direğe isabet ederek kornere çıktı.
SALİH ATTI, İPTAL OLDU
Beşiktaş'ta Salih Uçan, ceza alanında yaşanan karambolde aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı ancak daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
SEMİH KILIÇSOY GOLÜ ATTI
Maçın 38. dakikasında sağ çaprazdan kale ağzına hareketlenen Semih Kılıçsoy, Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluştu ve tek dokunuşla golü attı.
SEMİH KILIÇSOY İLKE İMZA ATTI
2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı ve Beşiktaş formasıyla lige gol atan 2005 doğumlu ilk isim oldu.
OMAR COLLEY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş, maçın 53. dakikasında farkı 2'ye yükseltti. Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapan Colley, takımı 2-0 öne geçirdi. Colley bu gol ile birlikte 5 gole ulaşarak takımının ligdeki en golcü ismi konumuna geldi.
HATAYSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 80. dakikasında Hatayspor, Armin Hodzic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Uzak mesafeden yapılan şuta ayak uzatan Amartey'den seken topu önünde bulan Armin Hodzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve durumu 2-1'e getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.
2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.
13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.
22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.
34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.
13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.
22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.
34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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