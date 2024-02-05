Beşiktaş gol hasretine 22 gün sonra son verdi

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu sona erdirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş gol hasretine 22 gün sonra son verdi
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05 Şubat 2024 01:56
Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı.

Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu. 

 
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