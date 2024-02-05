Beşiktaş gol hasretine 22 gün sonra son verdi

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı.
Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.
Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu.
Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.
Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu.