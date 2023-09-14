Beşiktaş Gökhan İnler'i açıkladı!

Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş Gökhan İnler'i açıkladı!
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14 Eylül 2023 16:48
Son güncelleme 14 Eylül 2023 16:49
Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler! Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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