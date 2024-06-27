Beşiktaş Gedson'un alternatifini buldu

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Gedson Fernandes ile yolların ayırmaya hazırlanıyor.
DEV GELİR BEKLENİYOR
Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferinin an meselesi olduğu kaydedildi. Artık sonra gelinen görüşmelerde bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon euroya yakın olduğu kaydedildi.
Bonservisinin %50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödemek zorunda.
ALTERNATİF BELİRLENDİ
Kalan rakamın büyük bölümü merkez orta saha transferi için ayrılacak. Siyah-Beyazlılar 7-8 milyon euro civarında ücreti bu bölge için kullanacak.
Bodo/Glimt'in orta saha sahası Albert Gronbaek ilk sıralarda bulunuyor. Norveç ekibinin 12 milyon euroluk isteği aşağı çekilmeye çalışılıyor.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 27 resmi maça çıkan Albert Gronbaek bu karşılaşmalarda 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
DEV GELİR BEKLENİYOR
Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferinin an meselesi olduğu kaydedildi. Artık sonra gelinen görüşmelerde bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon euroya yakın olduğu kaydedildi.
Bonservisinin %50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödemek zorunda.
ALTERNATİF BELİRLENDİ
Kalan rakamın büyük bölümü merkez orta saha transferi için ayrılacak. Siyah-Beyazlılar 7-8 milyon euro civarında ücreti bu bölge için kullanacak.
Bodo/Glimt'in orta saha sahası Albert Gronbaek ilk sıralarda bulunuyor. Norveç ekibinin 12 milyon euroluk isteği aşağı çekilmeye çalışılıyor.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 27 resmi maça çıkan Albert Gronbaek bu karşılaşmalarda 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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