Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Tamer Mert istifa etti!

Tamer Mert, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Tamer Mert istifa etti!
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03 Ocak 2025 18:31
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, görevi bırakma kararı aldı.

Tamer Mert'in istifası Beşiktaş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tamer MERT, yönetim kurulu üyeliği görevinden 03.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

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