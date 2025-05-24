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Beşiktaş Fibabanka, erteleme maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. Hafta erteleme maçında deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

calendar 24 Mayıs 2025 12:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Fibabanka, erteleme maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'e konuk olacak.

24 Mayıs 2025, Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK KARŞILAŞMAYI BEŞİKTAŞ FİBABANKA KAZANDI
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrılmıştı.


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