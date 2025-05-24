Beşiktaş Fibabanka, erteleme maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'e konuk olacak.
24 Mayıs 2025, Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK KARŞILAŞMAYI BEŞİKTAŞ FİBABANKA KAZANDI
24 Mayıs 2025, Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK KARŞILAŞMAYI BEŞİKTAŞ FİBABANKA KAZANDI
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrılmıştı.
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