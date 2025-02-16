Beşiktaş evinde Keçiören'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş evinde Keçiören'e set vermedi
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16 Şubat 2025 19:22
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşılaştı.

BJK Fibabanka Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi  3-0 kazandı.
 Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Zengin)

Setler: 25-11, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika (29, 22, 31)




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