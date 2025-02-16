Beşiktaş evinde Keçiören'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşılaştı.
BJK Fibabanka Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Zengin)
Setler: 25-11, 25-13, 25-23
Süre: 82 dakika (29, 22, 31)
BJK Fibabanka Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Zengin)
Setler: 25-11, 25-13, 25-23
Süre: 82 dakika (29, 22, 31)