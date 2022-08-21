VALERIEN ISMAEL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

ANDREA PIRLO, 21 YIL SONRA DOLMABAHÇE'DE

BEŞİKTAŞ BASKISI

DİREK VE PENALTI BEKLENTİSİ

WEGHORST SİFTAH YAPTI

YİNE DİREK!

N'KOUDOU FARKI İKİYE ÇIKARDI

ARKA ARKAYA GOLLER

MBAYE DIAGNE FARKI BİRE İNDİRDİ

SON GOL ROSIER'DEN



Beşiktaş'ta ilk golde Weghorst'a asist yapan Rosier, 90. dakikada ceza sahasında topla buluştu ve maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada Kevin N'Koudou, 50. dakikada Jackson Muleka ve 90. dakikada Valentin Rosier kaydetti. Weghorst ve Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk kez resmi maçlarda fileleri havalandırdı. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Süper Lig'de ikinci haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, oynadığı iki maçta puanla tanışamadı.Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı.Alanyaspor maçında görev verdiği Rachid Ghezzal ile kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ı oynatamayan Ismael, iki oyuncunun yokluğunda formayı Necip Uysal ile Jackson Muleka'ya verdi.Necip Uysal'ı, Romain Saiss ile birlikte savunmada görevlendiren Ismael, Ghezzal'ın yerinde ise Muleka'yı oynattı.Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Milan'ı 2-1 mağlup etmişti.Beşiktaş, mücadeleye oldukça etkili başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Wout Weghorst, 8. dakikada direği geçemedi. Kullanılan kornerde Saiss'ın indirdiği topta, Hollandalı futbolcunun yakın mesafeden vuruşu direkten geri döndü.Beşiktaş'ta, 10. dakikada bu kez Jackson Muleka direğe takıldı. Demokratik Kongolu futbolcu, bu anlarda altı pas çizgisinden çektiği şutta direğe takıldı.Beşiktaş, karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou, arka direkteki Salih'i gördü. Salih'in vuruşunda Caner Erkin, topu çizgiden çıkardı. Beşiktaşlı oyuncular Caner'in topu eliyle çıkardığı yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem Arda Kardeşler oyunu sürdürdü.Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlılarda siftahı Fatih Karagümrük karşısında yaptı. 17. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu ağlara gitti. Beşiktaş bu golle öne geçti.Beşiktaş'ta 21. dakikada bu kez Salih Uçan direğe takıldı. 28 yaşındaki oyuncu savunmadan seken topta, ceza sahası çizgisinden şansını denedi. Top direkten döndü. Devam eden pozisyonda Salih'in pasında Weghorst topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı kalktı.Beşiktaş, 34. dakikada Kevin N'Koudou'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Salih'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fransız futbolcu, etkili biri vuruş yapıp kaleci Viviano'yu mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ardından Jackson Muleka da 50. dakikada ilk golünü attı. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde, ön direkte topa iyi yükselen 22 yaşındaki oyuncu, takımı adına skoru 3-0 yaptı.Fatih Karagümrük, 53. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle durumu 3-1 yaptı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda altı pasa gelen topa hareketlenen Senegalli futbolcu topu ağlara gönderdi.8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Saiss topu indirdi, kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.10. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Berkay Vardar topu arkaya aşırdı, Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha yan direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Fatih Karagümrük savunması bir tehlikeyi daha savuşturdu.11. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. N'Koudou soldan taşıdığı topu son çizgide ceza alanına gönderdi. Arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.17. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-021. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.31. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.34. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonla ikinci golü buldu. N'Koudou kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla topu Rosier ile buluşturdu. Bu oyuncu rakip alana girdikten sonra meşin yuvarlağı Salih'e bıraktı. Salih'in güzel ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-042. dakikada Masuaku'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Muleka kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.50. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.53. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta son olarak topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi: 3-162. dakikada Masuaku'nun soldan uzun ortasına Weghorst çaprazdan kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.82. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.86. dakikada Caner Erkin'in ortasında Ersin Destanoğlu'nun kurtarmak istediği top altıpas üstünde boşta kaldı. Yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.90. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.Vodafone ParkArda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan YemişkenErsin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 90+3 Umut Meraş), Berkay Vardar (Dk. 46 Kartal Yılmaz), Muleka, Salih Uçan, Fernandes, N'Koudou, Weghorst (Dk. 90+3 Cenk Tosun)Viviano, Biraschi (Dk. 14 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Dresevic, Caner Erkin, Münir Mercan (Dk. 63 Jimmy Durmaz), Shukurov, Ozdoev (Dk. 83 Ricci), Ahmed Musa (Dk. 63 Colley), Borini (Dk. 83 Kazım Kazım), DiagneDk. 17 Weghorst, Dk. 34 N'Koudou, Dk. 50 Muleka, Dk. 90 Rosier (Beşiktaş), Dk. 53 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 7 Ozdoev, Dk. 43 Diagne, Dk. 90+2 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Muleka, Dk. 42 Berkay Vardar, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş)