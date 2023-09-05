Manchester United'la yol ayrımında olan Bailly'yle anlaşma sağlayan siyah beyazlılar transferi resmi olarak transferi duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Beşiktaş'a Hoş Geldin Eric Bailly. Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki stoper resmen Beşiktaşlı oldu.

ERIC BAILLY KİMDİR?

Beşiktaş, Manchester United'dan Fildişili stoper Eric Bailly'i kadrosuna kattı.beIN Sports'un haberine göre; Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.