Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda zafer peşinde!

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda zafer peşinde!
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16 Ocak 2024 15:07
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, çarşamba günü Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.

TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, edel-optics.de Arena'da oynanacak.

Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.

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