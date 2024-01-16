Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda zafer peşinde!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, çarşamba günü Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.



TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, edel-optics.de Arena'da oynanacak.



Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.



Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.



