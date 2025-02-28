Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi deplasmanda rahat geçti

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde DEPSAŞ Enerji'ye konuk olduğu maçtan 31-20 galip ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi deplasmanda rahat geçti
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28 Şubat 2025 17:48
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji'yi 31-20 mağlup etti.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, salondan 31-20 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 17. galibiyetini alan Beşiktaş namağlup liderliğini sürdürürken, DEPSAŞ Enerji ise 4. kez mağlup oldu.

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