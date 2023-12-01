Beşiktaş, Club Brugge'ye üçüncü kez yenildi

Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı 5. maçta rakibine 3. kez yenildi.
2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.
2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.
2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.
2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.
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