Beşiktaş, Club Brugge'ye üçüncü kez yenildi

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında karşılaştığı Club Brugge ile oynadığı son 5 maçta 3. kez mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Club Brugge'ye üçüncü kez yenildi
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01 Aralık 2023 00:09
Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı 5. maçta rakibine 3. kez yenildi.

2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.

2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.

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