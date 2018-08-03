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Beşiktaş Chadli için İngiltere'ye gidiyor

Fikret Orman, önümüzdeki hafta Belçikalı sol kanat oyuncusunun transferini bitirmek için İngiltere'ye gidecek.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş Chadli için İngiltere'ye gidiyor
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03 Ağustos 2018 04:25
Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Nacer Chadli'nin transferinde mutlu sona çok yakın... Başkan Fikret Orman, hafta başında Belçikalı futbolcunun kulübü West Bromwich Albion'la görüşmeleri noktalamak için İngiltere'ye gidecek.

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'da olduğu gibi Chadli'yi de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak. Beşiktaş, Premier Lig'den Championship'e düştüğü için West Brom'dan ayrılmak isteyen Chadli ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı.

Chadli, Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

NEGREDO SIKINTISI

Alvaro Negredo, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen B36 Torshavn maçının kadrosuna alınmadı. Buna sebep olarak İspanyol forvetin transfer görüşmesi yapması gösterildi. Negredo'nun Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı S. Arabistan kulübü Al-Hilal'e gitmeye sıcak baktığı ancak eşinin karşı çıktığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli golcünün La Liga ekibi Rayo Vallecano ile masaya oturduğu öğrenildi. Negredo'nun yıllık maaşının 4 milyon 350 bin Euro olması söz konusu transferdeki en büyük engel olarak görülüyor. Öte yandan Guardian gazetesi, Leicester City'in Domagoj Vida'yı transfer edeceğini ileri sürdü.

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