Beşiktaş, çeyrek final için Norveç'te

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 22 Şubat Cumartesi günü Norveç'in Runar ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, çeyrek final için Norveç'te
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21 Şubat 2025 16:53
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 22 Şubat Cumartesi günü Norveç'in Runar ekibini konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Mücadeleyi Finlandiya'dan Sami Kinnari ve Johan Skogberg hakem ikilisi yönetecek.

Turun ilk maçı 35-35'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Rövanştan galibiyetle ayrılan taraf çeyrek finale yükselecek.


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