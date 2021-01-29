Beşiktaş, Cenk Tosun için Everton ile pazarlıkta

Beşiktaş forvet transferinde rotayı Cenk Tosun'a çevirdi. Milli futbolcunun siyah beyazlılara olumlu yanıt vermesinin ardından temaslarını hızlandıran yönetim kurulu, Everton ile görüşmelere başladı.NTV'nin haberine göre; İngiliz ekibi, Cenk'in sezon sonuna kadar alacağı 1 milyon 250 bin Euro'nun tamamını Beşiktaş'ın ödemesi halinde transfere onay verebilir.Siyah beyazlılar ise sezon sonun kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin bir kısmını Eveton'ın karşılamasını istiyor. Yapılacak son görüşmede Beşiktaş'ın İngiliz ekibinin şartını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.Cenk'e Beşiktaş dışında Rusya'dan CSKA Moskova'nın yanı sıra İtalya ve İspanya liginden takımların da ilgisi sürüyor.Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.