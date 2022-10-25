Beşiktaş bu sezon gole 'yabancı' kaldı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 11 haftada daha çok yabancı futbolcularıyla gol buldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş bu sezon gole 'yabancı' kaldı!
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25 Ekim 2022 13:12
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kayberek haftayı moralsiz kapattı. Siyah-beyazlı takımda geride kalan haftalarda atılan toplam 20 golde (1 golü Trabzonspor maçında Larsen kendi kalesine attı) yabancı oyuncuların etkisi göze çarptı.

GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YABANCILARDAN

Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu toplamda 16 gol kaydederken, yerli oyunculardan ise 3 gollük katkı geldi. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou 4'er gole imza attı ve birbiriyle yarıştı.

3 YERLİDEN 3 GOL

Yerli oyuncular içinde Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun gol atan isimler oldu. Yerli oyuncuların sadece 3 golde kalması aynı zamanda futbol otoriterlerinin de tartıştığı konulardan biri durumunda.

BEŞİKTAŞ'TA YABANCI OYUNCULARIN GOL SAYISI

Wout Weghorst  4 gol
Jackson Muleka  4 gol
Kevin N'Koudou  4 gol
Rachid Ghezzal   2 gol
Valentin Rosier   1 gol
Dele Alli             1 gol

YERLİ OYUNCULARIN GOL SAYISI

Tayyip Talha  1 gol
Cenk Tosun   1 gol
Salih Uçan    1 gol

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