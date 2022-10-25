Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kayberek haftayı moralsiz kapattı. Siyah-beyazlı takımda geride kalan haftalarda atılan toplam 20 golde (1 golü Trabzonspor maçında Larsen kendi kalesine attı) yabancı oyuncuların etkisi göze çarptı.
GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YABANCILARDAN
Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu toplamda 16 gol kaydederken, yerli oyunculardan ise 3 gollük katkı geldi. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou 4'er gole imza attı ve birbiriyle yarıştı.
3 YERLİDEN 3 GOL
Yerli oyuncular içinde Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun gol atan isimler oldu. Yerli oyuncuların sadece 3 golde kalması aynı zamanda futbol otoriterlerinin de tartıştığı konulardan biri durumunda.
BEŞİKTAŞ'TA YABANCI OYUNCULARIN GOL SAYISI
Wout Weghorst 4 gol
Jackson Muleka 4 gol
Kevin N'Koudou 4 gol
Rachid Ghezzal 2 gol
Valentin Rosier 1 gol
Dele Alli 1 gol
YERLİ OYUNCULARIN GOL SAYISI
Tayyip Talha 1 gol
Cenk Tosun 1 gol
Salih Uçan 1 gol
GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YABANCILARDAN
Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu toplamda 16 gol kaydederken, yerli oyunculardan ise 3 gollük katkı geldi. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou 4'er gole imza attı ve birbiriyle yarıştı.
3 YERLİDEN 3 GOL
Yerli oyuncular içinde Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun gol atan isimler oldu. Yerli oyuncuların sadece 3 golde kalması aynı zamanda futbol otoriterlerinin de tartıştığı konulardan biri durumunda.
BEŞİKTAŞ'TA YABANCI OYUNCULARIN GOL SAYISI
Wout Weghorst 4 gol
Jackson Muleka 4 gol
Kevin N'Koudou 4 gol
Rachid Ghezzal 2 gol
Valentin Rosier 1 gol
Dele Alli 1 gol
YERLİ OYUNCULARIN GOL SAYISI
Tayyip Talha 1 gol
Cenk Tosun 1 gol
Salih Uçan 1 gol
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