Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kayberek haftayı moralsiz kapattı. Siyah-beyazlı takımda geride kalan haftalarda atılan toplam 20 golde (1 golü Trabzonspor maçında Larsen kendi kalesine attı) yabancı oyuncuların etkisi göze çarptı.



GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YABANCILARDAN



Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu toplamda 16 gol kaydederken, yerli oyunculardan ise 3 gollük katkı geldi. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou 4'er gole imza attı ve birbiriyle yarıştı.



3 YERLİDEN 3 GOL



Yerli oyuncular içinde Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun gol atan isimler oldu. Yerli oyuncuların sadece 3 golde kalması aynı zamanda futbol otoriterlerinin de tartıştığı konulardan biri durumunda.



BEŞİKTAŞ'TA YABANCI OYUNCULARIN GOL SAYISI



Wout Weghorst 4 gol

Jackson Muleka 4 gol

Kevin N'Koudou 4 gol

Rachid Ghezzal 2 gol

Valentin Rosier 1 gol

Dele Alli 1 gol



YERLİ OYUNCULARIN GOL SAYISI



Tayyip Talha 1 gol

Cenk Tosun 1 gol

Salih Uçan 1 gol





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