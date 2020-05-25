ÖNCELİK BONSERVİSSİZ İSİMLER

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro yapılanması sürüyor. Siyah-beyazlılar, bir yandan da ligin kalan 8 haftasında gençlerin ortaya koyacağı performansı merak ediyor.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın antrenmanlarda Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya gibi genç oyuncuların isteklerinden memnun olduğu öğrenildi.Kalan haftalarda bu isimlere forma şansı vermeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezonla alakalı kararını da verecek.Yönetim ise 56 milyon euro olan takım maliyetini, 30-35 milyon aralığına indirmeye çalışıyor.Bonservisi elinde olan futbolcular ile kiralık oyuncular, transfer döneminde siyah beyazlıların önceliği olacak.Scout ekibinin pandemi sürecinde kapsamlı bir araştırma yaptığı da öğrenildi.