Beşiktaş, Bodo ile 5. randevusuna çıkıyor

Evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek ligdeki kötü serisini bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Bodo ile 5. randevusuna çıkıyor
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09 Aralık 2024 10:51
Son güncelleme 09 Aralık 2024 10:56
Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Avrupa'da da iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Serdar Topraktepe, ligde şampiyonluk yaşamış ve evinde güçlü bir performans sergileyen Bodo Glimt'e karşı 12 Aralık perşembe günü oynanacak maç için özel bir hazırlık yapıyor.

BODO'YA SÜRPRİZLER VAR

Fenerbahçe derbisinde farklı bir taktikle zafer kazanan Topraktepe, Norveç temsilcisi için de sürpriz bir strateji düşünüyor. Rakip takımın güçlü yönleri ve sakatların durumu doğrultusunda bir kadro kurmayı planlayan Topraktepe, maçın zorlu geçeceğini vurguladı.

CHAMBERLAIN VE ZAYNUTDİNOV 11'E ADAY

Fenerbahçe karşısında başarılı olan kadroyu çok değiştirmeyi düşünmeyen Türk teknik adam, diğer oyunculara da şans vermek gerektiğini belirterek, Chamberlain ve Zaynutdinov'u ilk 11 için değerlendireceğini açıkladı.

BODO'YLA 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Bodo/Glimt arasındaki rekabet, UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan tarihi bir karşılaşmalar silsilesine dayanıyor.

Bu iki kulüp, 2004 yılında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında birbirlerine karşı mücadele etti. 16 Eylül 2004'te oynanan ilk maçta Bodo/Glimt, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ardından 30 Eylül 2004'te İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, Bodo/Glimt'i 1-0 yenerek galibiyet aldı.

Geçtiğimiz sezon da karşı karşıya gelen iki takımın karşılaşmaları, farklı bir hikaye sundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 26 Ekim 2023'te Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve 9 Kasım'da İstanbul'da oynanan maçta da 2-1'lik skorla yenildi.

ÜST TUR UZAK DEĞİL

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 6 puan toplayan Beşiktaş, 22. sırada bulunuyor. 

Beşiktaş'ın Bodo Glimt'i yenmesi halinde, son 24'e kalmak adına büyük bir şans elde etmiş olacak.

SONRAKİ RAKİPLER BİLBAO VE TWENTE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında ise rakipleri sırasıyla İspanya ekibi Athletic Bilbao ve Hollanda ekibi Twente. 

Bilbao'yla evinde oynayacak olan siyah-beyazlılar, ilk turun son maçı için Hollanda'ya uçacak.




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