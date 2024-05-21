Beşiktaş BOA, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş BOA Takımımız, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı." denildi.
Holly Winterburn, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan İngiliz ekibi London Lions'ta görev yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş BOA Takımımız, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı." denildi.
Holly Winterburn, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan İngiliz ekibi London Lions'ta görev yaptı.
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