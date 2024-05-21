Beşiktaş BOA, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Holly Winterburn'ü transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş BOA, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2024 15:02
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş BOA Takımımız, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı." denildi.

Holly Winterburn, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan İngiliz ekibi London Lions'ta görev yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery