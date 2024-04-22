Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
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22 Nisan 2024 15:57
Son güncelleme 22 Nisan 2024 15:58
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ı makamında ziyarette bulundu. 

Ziyarette, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan da yer aldı.

Arat, ziyaretin sonunda Mansur Yavaş'a ismi yazılı olan Beşiktaş formasıyla kulübün 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Beşiktaş formasını takdim etti.

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