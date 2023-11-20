Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın listesindeki 5 isim belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat'ın yönetimine girecek 5 isim belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın listesindeki 5 isim belli oldu
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20 Kasım 2023 12:17
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat'ın listesi şekillenmeye başladı.

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat'ın yönetimine girecek 5 isim belli oldu.

İşte listede yer alacak kişiler:

Murat Özyeğin
Onur Göçmez
Çağlayan Tual
Ekrem Keçoğlu
Mete Vardar



HASAN ARAT KİMDİR?

27 Eylül 1959 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Hasan Arat eski profesyonel basketbolcudur. 2020 yılında Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçilen Arat, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021 yılında gerçekleştirilen seçimde 50 ülkenin 41 temsilcisinin oyunu alan Hasan Arat yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Profesyonel basketbol kariyeri 7 yıl süren Arat, 1977-81 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi. Kariyerine Adana Demirspor formasıyla start veren Hasan Arat, 1975 senesinde Fenerbahçe Yıldız Takımı'nda forma giydi. Jübilesini Galatasaray'da yapan Hasan Arat, 82-83 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün başarısı için ter döktü.

1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Arat, siyah-beyazlı kulüpte 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde kulübün eski yöneticileri arasında yer alan Serdal Adalı ile yarışacak. 

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