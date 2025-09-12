12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir'i sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.


Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.

- Eksikler

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

- Sergen Yalçın, 1386 gün sonra Beşiktaş taraftarının önünde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

- Yeni transferler taraftarın karşısına çıkacak

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek.

Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

- Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yiyen Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon Maç Skor
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4
UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0
UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1
UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1
Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor-Beşiktaş 2-0
Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 12 gol kaydederken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Corendon Alanyaspor) gol atamadı.

- Rıdvan Yılmaz 1224 gün sonra "Dolmabahçe"de

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.

Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
