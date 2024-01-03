çalışmalarını sürdüren, Trabzonspor'la anlaşması bitecek olaniçin harekete geçiyor...Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için planlama sürüyor. Özellikle Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, detaylı bir çalışma yürütüyor.Siyah beyazlılar, orta saha için gündemine Trabzonsporlu Bakasetas'ı aldı. Sezon başında da deneyimli futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı.Chamberlain'in sakatlığının ardından sezonu kapatması nedeniyle o bölgeye en az 1 takviye yapılacak.Ligin ilk bölümünde orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan siyah-beyazlılar, Bakesatas ile bu sorunu çözmeyi düşünüyor. Hem ligi tanıması hem de skor üretmesi nedeniyle Yunan oyuncu transfer listesinin üst sırasında yer alıyor.Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bakasetas için devre arasında gelişme yaşanabilir.2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanya'dan kadroya katılan Bakasetas, Bordo-Mavili formayla çıktığı 119 resmi maçta 33 gol atarken, 23 de asist yaptı.