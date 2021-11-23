Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300'üncü gol peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Ajax'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak.



Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak.



Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ile gruplarda 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler ve gruplarda olmak üzere 121 maç oynayan siyah-beyazlı ekip, 189 kez gol sevinci yaşadı.



İlk golü Kaya Köstepen attı



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Kaya Köstepen attı.



1958-1959 sezonundaki Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Real Madrid ile eşleşen siyah-beyazlı takım, 27 Kasım 1958'de Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken takımının golünü Kaya Köstepen kaydetti.



100. gol Pancu'dan



Siyah-beyazlı takım adına Avrupa kupalarındaki 100. golü Daniel Pancu attı.



Pancu, Beşiktaş'ın 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırarak 100. golü atarak tarihe geçti.



200. gole Sivok adını yazdırdı



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü Tomas Sivok kaydetti.



2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, Braga'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, takımının ilk golünü atan Sivok, Avrupa kupalarında 200. golü kaydeden isim oldu.



En golcü Oktay Derelioğlu



"Kara Kartallar"da geçmiş sezonlarda forma giyen Oktay Derelioğlu attığı 14 golle Avrupa kupalarında siyah-beyazlıların en golcü ismi durumunda bulunuyor.



Brezilyalı futbolcu Bobo ile Portekizli Ricardo Quaresma 12'şer gol atarken, Cenk Tosun ise 11 golle sıralamada yer aldı.



Mevcut kadroda ise Gökhan Töre ile Cyle Larin beşer golle takımlarının Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri olarak dikkati çekiyor.







