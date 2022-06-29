Beşiktaş - Atiba: 1 yıl daha!

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Kısa süre içerisinde Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson ile sözleşme imzaladığını duyurması bekleniyor.



Atiba Hutchinson'ın, siyah beyazlı kulüp ile 1 yıllık sözleşme uzatıp kariyerinin son sezonunu yaşayacak. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terlettikten sonra Beşiktaş ile de aktif futbol kariyerine nokta koyacak.



Atiba Hutchinson geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.



Kanadalı oyuncu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını 325 resmi maçta terletip 26 gol attı ve 37 asist yaptı.



