Beşiktaş, Aras Kargo deplasmanında galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Aras Kargo deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 21:28
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25

Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery