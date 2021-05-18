Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İzmir'de Göztepe'nin sahası olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş "duble" yaptı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ve 30. dakikada Valentin Rosier kaydetti. Josef de Souza final maçının oyuncusu seçildi.



Yeni sezonun başlamasından kısa bir süre önce oynanacak TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak.



TARİHİNDE 3. KEZ "DUBLE" YAPTI

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez "duble" yaptı.



Sergen Yalçın, Gordon Milne ve Mustafa Denizli'nin ardından Beşiktaş'ın başında iki kupa kazanan üçüncü teknik adam oldu.



ANTALYASPOR 9 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.



BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.



Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.



İKİ TAKIMDAN 250'ŞER TARAFTAR

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.



BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, İzmir'de oynadığı maça golle başladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 3. dakikasında Antalyaspor karşısında öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kevin N'Koudou'nun ortası Ruud Boffin'den sekti. Josef de Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



İKİNCİ GOL ROSIER'DEN

Beşiktaş'ın golünden sonra Antalyaspor, rakip kaleye kalabalık gitmeye çalıştı ancak siyah-beyazlı takım, savunmada hata yapmadı. Antalyaspor yediği golden sonra bir süre Beşiktaş kalesine sık sık atak yapmaya çalıştı ama tehlikeli pozisyon üretemedi. Dakikalar ilerledikçe oyunda kontrolü eline almaya başlayan Beşiktaş, Rachid Ghezzal önderliğinde Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Valentin Rosier ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.



ATIBA DİREĞE TAKILDI

İlk yarıda rahat bir tempoda maçı götüren Beşiktaş, 38. dakikada direğe takıldı. Ghezzal'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Atiba karşı karşıya pozisyonda vurdu top direkten geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca, Beşiktaş soyunma odasına iki farkla önde gitti.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ KUPASINI ALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş oyunun büyük bölümünde yarı sahasında kaldı. Antalyaspor, Beşiktaş kalesine yüklendi ama siyah-beyazlı savunmayı ve kaleci Utku Yuvakuran'ı geçmeyi başaramadı. Beşiktaş da zaman zaman geliştirdiği hızlı ataklarda sonuç alamadı. Son düdüğün ardından, Beşiktaş sezonu iki kupayla noktalamış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk. 78 Orgill), Fredy, Podolski

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Hutchinson (Dk. 78 Mensah), Necip Uysal (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk 65 Gökhan Töre), Larin

Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Nuri Şahin, Dk. 73 Kudriashov, Dk. 85 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Utku Yuvakuran (Beşiktaş)



