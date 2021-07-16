Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaştı!

Beşiktaş,Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2021 16:15
Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan son şampiyon Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...

Uzun bir süredir Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Sabah Gazetesi ve TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imza atacak.

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.