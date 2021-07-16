Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaştı!

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan son şampiyon Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...



Uzun bir süredir Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.



Sabah Gazetesi ve TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imza atacak.



Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.



