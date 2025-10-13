13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
0-06'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-04'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-08'

Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti

Beşiktaş, futbol akademisine 2018 doğumlu Yusuf Emre Yığcı'yı dahil ettiğini duyurdu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Futbol Akademi, 2018 doğumlu Yusuf Emre Yığcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Yusuf Emre Yığcı'nın orta saha - kanat oyuncusu olduğu ve futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin girişimiyle kulübe kazandırıldığını duyuruldu.

İşte Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:


"Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe'nin girişimleriyle Beşiktaş Futbol Akademimize kazandırılan, 2018 doğumlu orta saha - kanat oyuncusu Yusuf Emre Yığcı'yı kadrosuna kattı.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
