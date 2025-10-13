Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti

Beşiktaş Futbol Akademi, 2018 doğumlu Yusuf Emre Yığcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Yusuf Emre Yığcı'nın orta saha - kanat oyuncusu olduğu ve futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin girişimiyle kulübe kazandırıldığını duyuruldu.
İşte Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe'nin girişimleriyle Beşiktaş Futbol Akademimize kazandırılan, 2018 doğumlu orta saha - kanat oyuncusu Yusuf Emre Yığcı'yı kadrosuna kattı.
Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi."
