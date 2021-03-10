"Beşiktaş, Adolfo Gaich'i transfer etmek istedi"

Arjantinli golcü Adolfo Gaich'in menajeri Pablo Caro, Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
'Beşiktaş, Adolfo Gaich'i transfer etmek istedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2021 16:51
Bonservisi Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da olan, İtalya Ligi'nde kiralık olarak Benevento'nun formasını giyen forvet Adolfo Gaich için Beşiktaş açıklaması geldi.

"BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTEDİ"

22 yaşındaki Arjantinli golcünün menajeri Pablo Caro, 1,90'lık golcüyle sezon başı Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı. Menajer Pablo Caro, "Ekim ayında transfer penceresi kapanmadan hemen önce Avrupa'dan üç kulüp Adolfo Gaich'e talip oldu. Bu takımlar Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dı. Adolfo Gaich iyi bir forvet olduğu için parasını ödemeye hazırdılar. Ancak ayrılmaya sıcak değildik." dedi.

Öte yandan İtalyan basını, Romelu Lukakua'ya yedek arayan Inter'de teknik direktör Antonio Conte'nin Adolfo Gaich ile ilgilendiğini duyurdu. Menajer Pablo Caro ise "Adolfo Gaich, İtalya'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" şeklinde açıklama yaptı.

CSKA Moskova'nın Ağustos 2020'de 8,5 Milyon Euro'ya Arjantin kulübü San Lorenzo'dan kadrosuna kattığı Adolfo Gaich, Ocak 2021'de 300 Bin Euro karşılığında Benevento'ya kiralandı. Rusya Ligi'nde 13 maçta gol atamayan Adolfo Gaich, İtalya'da 3 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.