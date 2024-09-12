Beşiktaş, Abdullah Aydın'ı kiraladı

Beşiktaş, Abdullah Aydın'ı TFF 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş, Abdullah Aydın'ı kiraladı
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12 Eylül 2024 09:39

Beşiktaş forması giyen Abdullah Aydın, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Genç futbolcu, TFF 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'un yolunu tuttu.

Erbaaspor, Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Abdullah Aydın transferini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Abdullah Aydın, 2024-25 sezonu sonuna kadar Merkür Jet Erbaaspor'a geçici transfer olmuştur. Abdullah Aydın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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