Beşiktaş forması giyen Abdullah Aydın, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Genç futbolcu, TFF 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'un yolunu tuttu.
Erbaaspor, Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Abdullah Aydın transferini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Abdullah Aydın, 2024-25 sezonu sonuna kadar Merkür Jet Erbaaspor'a geçici transfer olmuştur. Abdullah Aydın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
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