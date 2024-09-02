Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki yıldızı Rui'yi transfer etmek için harekete geçti.
KÖRFEZDEN TEKLİF VAR
Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. 2018 yılından beri Napoli'de top koşturan Rui, özellikle hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor.
SICAK BAKIYOR
Kariyerinde Benfica, Roma, Empoli, Spezia ve Parma gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Napoli'nin oyuncuyu gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacağı da bildirildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Napoli formasıyla 28 maça çıkan Mario Rui, 4 asistlik performans sergiledi
KÖRFEZDEN TEKLİF VAR
Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. 2018 yılından beri Napoli'de top koşturan Rui, özellikle hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor.
SICAK BAKIYOR
Kariyerinde Benfica, Roma, Empoli, Spezia ve Parma gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Napoli'nin oyuncuyu gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacağı da bildirildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Napoli formasıyla 28 maça çıkan Mario Rui, 4 asistlik performans sergiledi
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