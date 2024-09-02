Beşiktaş'a yeni sol bek: Mario Rui

Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki sol beki Mario Rui'yi transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni sol bek: Mario Rui
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02 Eylül 2024 09:01
Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki yıldızı Rui'yi transfer etmek için harekete geçti.

KÖRFEZDEN TEKLİF VAR

Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. 2018 yılından beri Napoli'de top koşturan Rui, özellikle hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor.

SICAK BAKIYOR

Kariyerinde Benfica, Roma, Empoli, Spezia ve Parma gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Napoli'nin oyuncuyu gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacağı da bildirildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Napoli formasıyla 28 maça çıkan Mario Rui, 4 asistlik performans sergiledi

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