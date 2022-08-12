"GUZMAN TAKIMDA KALACAK"

PERFORMANSI VE GÜNCEL DEĞERİ

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Meksika Ligi takımlarından Club Tijuana forması giyen Victor Guzman'ı transfer etmek istiyordu. 20 yaşındaki genç stoperle ilgili transferde resmi bir açıklama geldi.Club Tijuana Teknik Direktörü Ricardo Valino futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Guzman takımda kalacak. O takımımızın bir parçası. Kendisi yeterince şans bulduğunda en iyi Meksikalı stoperlerden biri olacak" ifadesini kullandı.Victor Guzman, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1.83 boyundaki defans oyuncusu 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, kariyerine de Tijuana altyapısında başlamıştı. Genç stoperin sözleşmesi 2023 yılında son bulacak.