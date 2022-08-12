Beşiktaş'a Victor Guzman için cevap!

Beşiktaş ile transferde adı geçen defans oyuncusu Victor Guzman için teknik direktörü net bir açıklama yaptı ve oyuncunun takımda kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Victor Guzman için cevap!
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12 Ağustos 2022 14:24
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Meksika Ligi takımlarından Club Tijuana forması giyen Victor Guzman'ı transfer etmek istiyordu. 20 yaşındaki genç stoperle ilgili transferde resmi bir açıklama geldi.

"GUZMAN TAKIMDA KALACAK"

Club Tijuana Teknik Direktörü Ricardo Valino futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Guzman takımda kalacak. O takımımızın bir parçası. Kendisi yeterince şans bulduğunda en iyi Meksikalı stoperlerden biri olacak" ifadesini kullandı.

PERFORMANSI VE GÜNCEL DEĞERİ

Victor Guzman, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1.83 boyundaki defans oyuncusu 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, kariyerine de Tijuana altyapısında başlamıştı. Genç stoperin sözleşmesi 2023 yılında son bulacak.





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